Рэпера Элджея лишили водительских прав

Российского рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) лишили водительских прав на год и семь месяцев. Об этом сообщает Baza в четверг, 8 июля.

Артиста также обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Первое заседание суда по лишению Узенюка прав состоялось 23 июня. Тогда сообщалось, что Элджей в мировой суд московского района Покровское-Стрешнево не явился.

В ночь на 26 мая рэпер, ехавший по Москве на автомобиле BMW вместе с женой, блогершей Анастасией Ивлеевой, был остановлен полицией. Артисту предложили пройти медицинское освидетельствование, однако тот отказался, признав, что находится в состоянии алкогольного опьянения. Позже сообщалось, что рэпер пытался дать полицейским взятку в размере 700 тысяч рублей.