Ивлееву разочаровала песня Элджея об их разводе

Блогерша Ивлеева о песне Элджея об их разводе: мог бы что-нибудь поинтереснее написать

Популярная российская блогерша, телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о жизни после развода с супругом рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк). В беседе с коллегой и подругой Идой Галич девушка призналась, у что нее множество проектов, путешествий и забот, поэтому скучать ей некогда. Видеозапись разговора доступна на YouTube.

Галич спросила у Ивлеевой, слышала ли она последнюю песню Элджея, посвященную разводу супругов. Именно после выхода композиции SODA пользователи сети стали подозревать о расставании пары. В хите есть строчки «...ну и все, на этом закончили!», «было прикольно» и другие фразы, намекающие на развод.

Ивлееву удивила реакция бывшего супруга на расставание пары. Девушку разочаровала песня Элджея: по ее мнению, рэпер «мог бы что-нибудь поинтереснее написать».

«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает... Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… <...> Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!» — поделилась эмоциями телеведущая.

Ивлеева официально подтвердила расставание с Элджеем в минувшем августе. Она подчеркнула, что до сих пор любит рэпера, однако отношения станут похожими на общение брата и сестры.

Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк поженились в 2019 году. Слухи о трудностях в браке впервые появились в конце 2020 года, но тогда блогерша опровергала их.