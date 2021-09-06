Ивлеева раскрыла правду о расставании с Элджеем

Популярная российская блогерша, телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о расставании с мужем рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк). Правду об их отношениях она раскрыла в интервью журналистке Ксении Собчак, запись разговора доступна на YouTube.

По словам телеведущей, проблемы в браке возникли давно. Ивлеева отметила, что окончательно рассталась с мужем весной. «Нет такого, что настал такой день, когда происходит какой-нибудь ****** [ужас], и люди такие расходятся. То есть это такой период, который длился какое-то время. Скажем так, это была весна. Март, плюс-минус», — поделилась она.

Блогерша рассказала, что у каждого из них был свой темп жизни. «В целом по натуре своей я очень стремительная, то есть как паровоз, мне постоянно нужно куда-то лететь, вообще супернеусидчивая. (...) Леха такой больше замедленный, у него по-другому творчество выстраивается», — объяснила знаменитость.

Ивлеева добавила, что Элджей остался для нее близким человеком и она испытывает к нему сильные чувства. «Я люблю его до сих пор, безусловно», — подчеркнула она. Блогерша уточнила, что рэпер был также ее хорошим другом, с которым было о чем поговорить, и человеком, постоянно вдохновлявшим ее.

Ранее сообщалось, что Элджей выпустил песню «Она тебя любит», в которой высмеял расставание с блогершей. В отдельных фразах поклонники обнаружили оскорбления в адрес Ивлеевой.

Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк поженились в 2019 году. Слухи о проблемах в браке начали появляться в конце 2020 года, однако тогда блогерша опровергала их.