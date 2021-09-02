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Ивлеева надела на свадьбу Моргенштерна платье 1990-х годов за полмиллиона рублей

Блогер Анастасия Ивлеева надела на свадьбу Моргенштерна платье за 587,6 тысячи рублей
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Фото: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева пришла на свадьбу рэпера Моргенштерна в винтажном платье люксового бренда Chanel за полмиллиона рублей. Репост публикации фан-аккаунта @styleofivleeva, посвященного ее модным образам, знаменитость сделала в Instagram-сторис.

На фотографиях с мероприятия Ивлеева запечатлена в черном платье-комбинации длины макси. Известно, что наряд входит в коллекцию модного дома весна-лето 1998 года, его стоимость составляет 587,6 тысячи рублей. Свой образ ведущая дополнила черной кружевной вуалью, покрывающей ее голову, а также массивным ожерельем марки Prada почти за 80 тысяч рублей.

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Свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной, которая три месяца назад сделала ему предложение в синагоге, состоялась во вторник, 31 августа. Торжество прошло в стиле 1990-х годов на теплоходе «Рио-1» на набережной Тараса Шевченко.

Ранее сотрудники свадебного салона Aurora раскрыли стоимость праздничного наряда Дилары. Девушка выбрала для торжества платье модели Kris бренда Milla Nova, цена которого на сайте салона составляет 135 тысяч рублей.

Кроме того, персональный мужской стилист Ирина Розано оценила образ самого рэпера на празднике. Она сочла, что несмотря на модный тренд оверсайз, пиджак плохо сел на исполнителя, и в целом его серый костюм оказался неудачным.

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