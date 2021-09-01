Стилист оценила свадебный наряд Моргенштерна

Персональный мужской стилист Ирина Розано оценила образ рэпера Алишера Моргенштерна на его свадьбе с блогершей Диларой Зинатуллиной. Своим мнением она поделилась с журналистами «Московского комсомольца» в среду, 1 сентября.

Розано считает, что несмотря на модный тренд оверсайз, пиджак плохо сел на исполнителя, и в целом его серый костюм оказался неудачным.

Внимание стилиста особенно привлекли чересчур длинные рукава жакета и сборенные брюки. «На Моргенштерне брюки буквально висят на поясе, их удерживает только ремень. Видимо вместо правильного оверсайза Алишер просто купил костюм на пару размеров больше. А такой подход — однозначный антистиль!» — объяснила эксперт и добавила, что даже при свободном крое наряд должен идеально сидеть по ключевым точкам.

Стилист также раскритиковала галстук и сочетание обуви с ремнем рэпера. «Но без них имидж певца не был бы таким эпатажным и обсуждаемым», — заключила она.

Ранее сотрудники свадебного салона Aurora раскрыли стоимость праздничного наряда Дилары. Девушка выбрала для торжества платье модели Kris бренда Milla Nova, цена которого на сайте Aurora составляет 135 тысяч рублей.

Свадьба Моргенштерна с его возлюбленной Диларой Зинатуллиной, которая три месяца назад сделала ему предложение в синагоге, состоялась во вторник, 31 августа. Торжество прошло в стиле 1990-х годов на теплоходе «Рио-1» на набережной Тараса Шевченко.