Стало известно о самом дорогом подарке на свадьбу Моргенштерна

Самым дорогим подарком на свадьбе российского рэпера Алишера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной оказался бронированный автомобиль. Об этом эксклюзивно стало известно Peopletalk.

По информации издания, владелец завода по строительству бронированных автомобилей в ОАЭ Бек Максумов, а также предприниматели Евгений Морозов и Артем Клюшин презентовали молодоженам бронированную машину INKAS APC TITAN-D APC. На официальном сайте производителя говорится, что такая модель может вместить до десяти пассажиров и способна выдержать взрыв шести килограммов тротила. Стоимость машины составляет 400 тысяч долларов (почти 30 миллионов рублей).

Свадьба Моргенштерна с его возлюбленной Диларой Зинатуллиной, которая три месяца назад сделала ему предложение в синагоге, состоялась во вторник, 31 августа. Торжество прошло в стиле 1990-х годов на теплоход «Рио-1» на набережной Тараса Шевченко.

Ранее сотрудники свадебного салона Aurora раскрыли стоимость праздничного наряда возлюбленной Моргенштерна. Девушка выбрала для торжества платье модели Kris бренда Milla Nova, цена которого на сайте Aurora составляет 135 тысяч рублей.