Моргенштерн надел платье невесты с подвязкой на собственной свадьбе

Российский 23-летний рэпер Алишер Моргенштерн надел белое платье с подвязкой на собственной свадьбе, а его 21-летняя невеста Дилара Зинатуллина предстала перед гостями в брючном костюме. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, рэпер устроил торжество в стиле 1990-х годов, с традиционными плакатами и выкупом невесты.

В разгар торжества молодожены поменялись одеждой и Моргенштерн продемонстрировал кружевную подвязку невесты, пока Зинатуллина стояла в смокинге.

Также они зачитали клятвы, написанные на кусках пенопласта, в которых присутствовала нецензурная брань и шутки. После этого рэпер исполнил на сцене танцевальный номер и бросил букет невесты в зал с гостями. Кроме этого, Моргенштерн «нырнул» в свадебный торт.

Ранее сообщалось, что на свадьбу Моргенштерна и его возлюбленной приехали люди в форме ОМОНа с «автоматами» в руках. Они увели рэпера под руки на второй этаж «для дачи показаний».

Свадьба Моргенштерна с его возлюбленной Диларой Зинатуллиной, которая три месяца назад сделала ему предложение в синагоге, состоялась во вторник, 31 августа.