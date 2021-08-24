Элджей высмеял расставание с Ивлеевой в новой песне

Российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) выпустил новую песню, которую посвятил своей экс-возлюбленной телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фанаты хип-хоп-артиста разглядели в тексте нового трека «Она тебя любит» послание Ивлеевой, в котором музыкант высмеял расставание с блогершей. В отдельных фразах поклонники также обнаружили оскорбления в адрес бывшей супруги.

В одной из строчек исполнитель обыграл название самого известного телепроекта Ивлеевой, заявив, что он — орел, а она — решка. «Я не твой, слышишь, больше я не твой! Ты мне нравилась прежней! Прошу, только никакой слежки. Пойми, я больше не твоя пешка. Прости, я орел, а ты — решка. Я устал тебе говорить... Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл», — исполнил рэпер.

На прошлой неделе Анастасия Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем. Она отметила, что их отношения превратились в родственные. Пара поженились в 2019 году. Слухи о проблемах в браке между Ивлеевой и Узенюком начали появляться в конце 2020 года, однако тогда блогерша опровергала их.

