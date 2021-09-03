Ивлеева рассказала о тяжелом детстве

Блогерша Ивлеева заявила, что уже в детстве взяла ответственность за свою жизнь

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что уже в раннем возрасте взяла ответственность за свою жизнь. О тяжелом детстве знаменитость рассказала в интервью порталу «Собака.ру».

Телеведущая отметила, что выросла в деревне Разметелево Всеволожского района Ленинградской области. «Все, что касается моей семьи, — пример того, как я бы не хотела жить. <...> С ранних лет мне пришлось принять ответственность: родители работали, а я воспитывала младшего брата. Так что мое детство на этом резко обрывается», — поделилась Ивлеева.

По словам блогерши, никто из взрослых не вел с ней беседы и не передавал ей жизненный опыт, так как у них не было на это времени. «Но за это их нельзя винить — в 1990-е схема выживания была другой», — уточнила Ивлеева. Телеведущая добавила, что благодарна семье за то, что «трудности выковали у нее железный характер», благодаря которому она стала «пуленепробиваемым человеком, которого сложно чем-то задеть или ранить».

Ранее сообщалось, что Ивлеева была признана самым богатым блогером России. По данным журнала Forbes, доход знаменитости составляет 2,7 миллиона долларов. В список также попали видеоблогеры Юрий Дудь и Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, а также тиктокер Даня Милохин.