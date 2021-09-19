Самойлова показала квартиру из своего детства и удивила пользователей сети

Супруга рэпера Джигана, бизнесвумен Оксана Самойлова показала квартиру, в которой провела детство. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Yobajur.

На снимках видны двухэтажный деревянный дом и квартира из нескольких комнат. Одна из них — небольшая кухня с газовой плитой, которая, по словам Самойловой, была старой и опасной.

В других комнатах, обклеенных разноцветными обоями, можно заметить деревянный сервант, стоящий на холодильнике телевизор и кровать.

Также жена Джигана добавила, что дверь в жилище захлопывалась автоматически при закрытии, что доставляло некоторые неудобства. «Залезть в форточку на втором этаже по трубе, если ключи дома оставил. Это в порядке вещей было», — поделилась воспоминаниями она.

Виртуальная экскурсия Самойловой удивила пользователей сети. Подписчики Telegram-канала отметили, что жилищные условия в квартире считаются нормальными для России. «И зачем, чтобы быть ближе к народу?», «Все так жили, кого-то поразить хотела?» — писали они.

Ранее в августе Самойлова продемонстрировала подготовку дочерей к началу учебного года в элитной школе в Барвихе. Бизнесвумен опубликовала ролик, в котором рассказала, что сводила десятилетнюю Ариелу и шестилетнюю Лею в салон красоты. На размещенных кадрах девочки сидят в креслах, в то время как мастера делают им маникюр.