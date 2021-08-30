Самойлова показала подготовку дочерей к учебе в элитной частной школе

Супруга рэпера Джигана, бизнесвумен Оксана Самойлова показала подготовку дочерей к началу учебного года в элитной школе. Сторис появились на ее странице в Instagram.

33-летняя предпринимательница опубликовала ролик, в котором рассказала, что сводила 10-летнюю Ариелу и шестилетнюю Лею в салон красоты. На размещенных кадрах девочки сидят в креслах, в то время как мастера делают им маникюр. «Полный салон детей — и не все мои на этот раз», — призналась знаменитость в видео, снимая себя в зеркало.

По информации издания Super.ru, обе девочки отправятся учиться в частную школу Russian International School, которая расположена в Барвихе. Отмечается, что год обучения в заведении стоит более 1,7 миллиона рублей.

В июле Самойлова подготовила в день рождения дочери Ариэлы сюрприз, состоящий из трех частей. Сперва мать и дочь отправились в бутик французского модного дома Louis Vuitton, где девочка выбрала свою первую сумку люксового бренда. Затем знаменитость заселилась с девочкой в президентский люкс отеля Four Seasons с видом на Кремль и отправилась с ней в роскошный спа-комплекс.