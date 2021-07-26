Оксана Самойлова подготовила роскошные подарки в честь 10-летия дочери

Российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова подготовила роскошные подарки ко дню рождения старшей дочери и показала их на видео. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети роликах знаменитость рассказала, что она подготовила для Ариелы, которой 27 июля исполнится 10 лет, сюрприз, состоящий из трех частей. Так, сперва мать и дочь отправились в бутик французского модного дома Louis Vuitton, где девочка выбрала себе свою первую сумку люксового бренда.

Затем Самойлова показала на видео, как они с Ариелой заселяются в президентский люкс отеля Four Seasons с видом на Кремль. Номер был украшен множеством воздушных шаров, на столе стояли торт, шампанское, закуски и подарочные пакеты. Известно, что площадь президентского люкса — 212 квадратных метров, а стоимость за ночь составляет больше 300 тысяч рублей (цена уточняется по запросу).

Наконец, девочка провела три часа в роскошном спа-комплексе в компании родителей.

Ранее в июле российский рэпер и предприниматель Тимати подарил дочери кольцо за десятки миллионов рублей. Исполнитель поделился роликом, на кадрах которого семилетняя Алиса открывает синюю коробку бренда Jacob&Co, внутри которой находится кольцо из белого золота с крупным желтым бриллиантом и двумя бриллиантами сбоку.