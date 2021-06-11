Самойлова рассказала об изменениях в отношениях с Джиганом

Российская модель и блогерша Оксана Самойлова рассказала подписчикам об изменениях в отношениях с супругом, рэпером Джиганом. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккануте.

33-летняя знаменитость разместила в соцсети серию фотографий, на которых позирует в объемном алом платье на фоне небоскребов «Москва-Сити» вместе с мужем.

В описании к кадрам Самойлова заявила, что взаимоотношения в паре изменились, и эти изменения пошли на пользу обоим. «Мы стали сильнее. Не хочу выворачивать душу наизнанку, я к этому не готова пока. Просто скажу, что время лечит любые раны, медленно, но верно (...)», — призналась она.

Кроме того, модель поделилась впечатлениями от фотосессии. «Вечерняя летняя Москва, крыша с идеальным видом (...), получилось почти реальное свидание, и мы прямо насладились этим моментом», — написала она в посте, который собрал около миллиона лайков.

В марте 2020 года Оксана Самойлова объявила о решении развестись с мужем. По ее словам, она пошла на это из-за измен Джигана и его психического состояния: ранее рэпер сбрил брови и попал в реабилитационный центр в США. Позже выяснилось, что его отправили в элитную клинику в Подмосковье, где он прошел курс лечения от наркозависимости. В июне того же года стало известно, что блогерша передумала официально разводиться с мужем.