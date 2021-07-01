Тимати подарил дочери кольцо за десятки миллионов рублей

Российский рэпер и предприниматель Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) преподнес дочери Алисе ювелирное изделие за десятки миллионов рублей. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант опубликовал в соцсети видео, в котором семилетняя девочка спрашивает, почему он подарил кольцо не ей, а победительнице шоу «Холостяк» Екатерине Сафаровой. Публикация набрала почти семь миллионов просмотров.

Через три дня исполнитель поделился новым роликом, в котором показал, что подарил дочери кольцо того же ювелирного бренда Jacob&Co. На размещенных кадрах Алиса открывает синюю коробку с логотипом марки, внутри которой находится кольцо из белого золота с крупным желтым бриллиантом и двумя бриллиантами сбоку.

Отмечается, что ювелирное изделие девочки похоже на кольцо, которое Тимати преподнес Сафаровой в финале шоу. Стоимость аналогичного украшения на сайте бренда составляет 22 миллиона рублей.

В мае новый многомиллионный суперкар Тимати стал объектом споров в сети. Рэпер разместил видео и показал спорткар Lamborghini Aventador SVJ матового серого цвета, кузов которого украшен голубыми вставками. Одни пользователи восхитились покупкой рэпера, в то же время другие подписчики обругали певца за чрезмерную трату денег.