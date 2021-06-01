Тимати высказался об отношениях с победительницей «Холостяка»

Рэпер Тимати высказался об отношениях с победительницей шоу «Холостяк» Екатериной Сафаровой. Он посвятил ей пост в Instagram.

Музыкант назвал участницу шоу настоящей «на 101 процент» и отметил, что она делает так, как чувствует, и не позволяет себе негативные комментарии в адрес других людей. При этом о вещах, которые ее не устраивают, Сафарова говорит сразу и прямо, считает Тимати.

«Легкая, без багажа драмы, не потому что драмы в ее жизни не было, а из-за психотипа человека, умеющего переваривать и отпускать, жить дальше, наслаждаясь всеми красками и возможностями этой жизни. Многие пишут про "европейскую ментальность", но, наверное, можно переехать из угрюмого тяжелого места, подзагореть, переодеться, сменив друзей и прическу, но по жизни так и остаться угрюмым и тяжелым человеком из этого самого места», — написал артист.

Он добавил, что победительница «Холостяка» — веселая, легкая и красивая девушка с крепким стержнем внутри. Тимати заявил, что ему повезло с Сафаровой.