Тимати раскрыл подробности раздела имущества после расставания с Решетовой

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) раскрыл подробности раздела имущества после расставания с бывшей возлюбленной моделью Анастасией Решетовой. Этим он поделился в эфире шоу «Холостяк», его слова передает портал StarHit.

Участница шоу Любовь Лишневская спросила певца, с кем остались его коты. Исполнитель ответил, что животные после расставания достались Решетовой. «Я псих что ли, делить котов. Да и сын играет. Они вообще к нему супер, чувствуют, что нет опасности», — отметил Тимати.

Кроме того, как отмечает портал, вместе с кошками рэпер оставил экс-возлюбленной жилье в центре Москвы, где модель в настоящее время проживает с рожденным от Тимати сыном Ратмиром.

Ранее сообщалось, что Решетова запела. На вечеринке в честь своего дня рождения девушка представила свою дебютную песню.

Анастасия Решетова и Тимати расстались в сентябре 2020 года вскоре после рождения сына Ратмира. Рэпер и первая вице-мисс России 2014 года состояли в отношениях с 2015 года.