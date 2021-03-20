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Тимати объявил о закрытии шоу «Холостяк» и возмутил пользователей сети

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Фото: @timatiofficial

Основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) объявил о закрытии шоу «Холостяк» после выхода первой серии с его участием и возмутил пользователей соцсетей. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram-аккаунте.

«Очень жаль, что ваши чувства оскорбил этот выпуск. И я уловил такие тонкие феминистические нотки в ваших публикациях. Каким образом и почему 10 девушек должны бороться за кого-то бородатого чувака? Это же в корне неправильно», — рассуждал рэпер. Тимати извинился перед подписчиками, которым не понравился первый выпуск шоу.

«Я закрываю проект "Холостяк" и удаляю первую серию из YouTube. Я рад, что спустя восемь лет в России наконец-то узнали про это замечательное шоу — после моего дебюта», — добавил рэпер в сторис аккаунта.

Однако комментаторы не поверили в серьезность намерений Тимати и обвинили его в пиаре. «Специально, чтоб все побежали смотреть, пока не удалил. Видимо рейтинг низкий», «И все сейчас побегут смотреть первый выпуск», — отмечали подписчики под записью. «Я одна понимаю что он стебет всех этим видео?», «Достойно, феминистки, ловите тонкие нотки сарказма от Тимати», — писали другие.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко раскритиковала шоу, героем которого стал Тимати. Она возмутилась, что участниц шоу обесценивают как личностей. «Девушек осматривают как лошадей, проверяют "копыта", "зубы", "хвост" и "гриву"», — отметила Тодоренко. Кроме того, телеведущая написала, что ее «приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница».

Первый выпуск восьмого сезона проекта «Холостяк» вышел в эфир 14 марта. Продюсеры шоу отмечали, что в новом сезоне появятся не только новые герои, но и новые правила. В частности, изменится церемония вручения роз: теперь у цветов будет три оттенка.

О том, что Тимати стал новым героем шоу «Холостяк», сообщалось в октябре 2020 года. Незадолго до анонса, в сентябре, музыкант расстался с моделью Анастасией Решетовой. Девушка рассказала, что после рождения сына Ратмира отношения с супругом не смогли пройти «проверку на прочность». Пара состояла в отношениях с 2015 года.

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