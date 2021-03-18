Регина Тодоренко раскритиковала шоу «Холостяк» и сравнила участниц с лошадьми

Телеведущая Регина Тодоренко раскритиковала шоу «Холостяк», героем нового сезона которого стал основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов). О проекте Тодоренко порассуждала в Instagram.

Телеведущая написала, что «Холостяк» вызывает у нее противоречивые чувства. С одной стороны, участниц шоу обесценивают как личностей, посчитала она. «Девушек осматривают как лошадей, проверяют "копыта", "зубы", "хвост" и "гриву"», — сравнила Тодоренко.

Кроме того, телеведущая написала, что ее «приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница».

В то же время, по мнению Тодоренко, на проект по собственной воле приходят красивые, самодостаточные и независимые девушки. «А с третьей стороны, как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов "смотрин", кастингов, еще и публичных, чтобы обрести любовь», — заключила ведущая.

Первый выпуск восьмого сезона проекта «Холостяк» с рэпером Тимати вышел в эфир 14 марта. Продюсеры шоу отмечали, что в новом сезоне появятся не только новые герои, но и новые правила. В частности, изменится церемония вручения роз: теперь у цветов будет три оттенка.

О том, что Тимати стал новым героем шоу «Холостяк», сообщалось в октябре 2020 года. Незадолго до анонса, в сентябре, музыкант расстался с моделью Анастасией Решетовой. Девушка рассказала, что после рождения сына Ратмира отношения с супругом не смогли пройти «проверку на прочность». Пара состояла в отношениях с 2015 года.