Сына Регины Тодоренко госпитализировали

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко рассказала в Instagram-аккаунте о госпитализации сына.

По ее словам, в День всех влюбленных у ребенка случился сильный приступ аллергии. «Муж сделал мне потрясный подарок, но в секунду наш Медвежонок стал пунцового цвета с отекшим лицом. Конечно же, мы мигом поехали в больницу. Оказалось, какая-то реакция на орех», — поделилась Тодоренко.

В комментариях блогерша уточнила, что впервые наблюдает непереносимость этого продукта у сына. «Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но увы», — подчеркнула она.

Произошедшее она назвала апокалипсисом и спросила у подписчиков о наличии курсов для родителей, где ей смогут оказать «психологическую поддержку, чтобы не сойти с ума от стресса».

В декабре 2020-го Тодоренко экстренно госпитализировали на Бали с травмой ноги. На острове она находилась с сыном и мужем, певцом Владом Топаловым. Тодоренко рассказала, что занималась серфингом с инструктором, неудачно упала и получила травму.