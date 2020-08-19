Певец Влад Топалов попал в аварию и обратился к богу

Российский поп-певец Влад Топалов попал в аварию, из-за которой сделал вывод, что бог пытается ему что-то сказать. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Господь что-то мне говорит. 🤔 Спасибо за опыт и урок», — обратился исполнитель к подписчикам.

Топалов также порассуждал о жизни, которая с годами «воспринимается все проще».

В апреле Топалов расплакался в прямом эфире в Instagram после травли его жены Регины Тодоренко. Он рассказал, что в день, когда супругу начали активно критиковать в сети за ее слова о домашнем насилии, у него умер друг.