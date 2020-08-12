Дочь Михаила Ефремова сравнила себя с сыном Лукашенко

Анна Мария, дочь актера Михаила Ефремова, в своем Twitter-аккаунте сравнила себя с сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко Николаем. По ее мнению, дети не виноваты в том, что делают их родители.

Один из пользователей социальной сети, размышляя о Николае Лукашенко, задался вопросом: «Как ты себя чувствуешь, когда твой отец и есть настоящий враг народа?»

В ответ на это Анна Мария попросила людей не вешать грехи родителей на их детей. Девушка отметила, что ситуации, в которых оказались она и сын президента Лукашенко, очень похожи.

«Вы понятия не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни. Вы не знаете о том, как он относится к отцу», — написала дочь Ефремова.

Девушка заявила, что дети подобных Лукашенко родителей способны осознавать их поступки, но повлиять на старших, как правило, они не в состоянии.

«Мы тут ни при чем. Мы не можем повлиять на решения взрослых людей, которым на наш голос по большому счету ***** [наплевать]», — уточнила Анна Мария.

В Белоруссии продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. По официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

Ранее были опубликованы цитаты из дневника Веры — 16-летней дочери Михаила Ефремова — и его жены Софьи Кругликовой. Девушка делится своими переживаниями, рассказывает о проблемах в отношениях с матерью и упоминает, что отец «стал добрее».

После аварии, в которую 8 июня попал Михаил Ефремов, Анна Мария столкнулась с травлей в социальных сетях. Девушке советовали лечиться и желали «гореть в огне».