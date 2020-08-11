Несовершеннолетняя дочь Ефремова поделилась переживаниями

Журналисты нашли в сети дневник 16-летней дочери актера Михаила Ефремова и его жены Софьи Кругликовой. В соцсетях девушка делится своими переживаниями, а также рассказывает о проблемах в семье. Цитаты из ее дневника приводит газета «Комсомольская правда».

Так, в одном из постов девушка опубликовала видео, которое завершалось фразой «Я заканчиваю свое лучшее шоу». Подписчики восприняли эту надпись как намек на готовящуюся попытку самоубийства и отправили дочери актера множество сообщений со словами поддержки. После нескольких часов молчания девушка написала: «Вы спасли мне жизнь».

Она также несколько раз упомянула о проблемах в отношениях с матерью. Та, по словам дочери актера, на протяжении 11 лет заставляла дочь ходить в храм. «У всех вокруг есть парень или девушка, а у меня — никотиновая зависимость и оскорбляющая мама», — посетовала подросток.

Об отце она упомянула лишь однажды. Она отметила, что в последнее время он стал добрее и оказался не таким, каким она его себе представляла.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до января 2021 года.