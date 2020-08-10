Появилось первое видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП

В сети впервые опубликовано видео с места смертельного ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы. Запись публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что за рулем находился Ефремов. Больше никто из автомобиля не выходил.

Запись, как сообщает издание, удалось получить адвокату пострадавшей стороны Александру Добровинскому. По его словам, на прошлой неделе он поговорил со свидетелями, которые видели, что со стороны водительского сидения из машины выходил именно Ефремов, а теперь в распоряжении защитника оказалось и видео, подтверждающее это.

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