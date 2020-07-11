Адвокат Ефремова обратился к его дочери

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев призвал дочь артиста Анну Марию не лезть в дело о ДТП. Так юрист отреагировал на обвинения в некомпетентности в свой адрес, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Пашаев утверждает, что девушка работает на публику и пытается выставить себя хорошей. «Она кто в уголовном деле? (...) Я ей советую, чтоб занималась своим делом», — заявил адвокат.

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Он также прокомментировал требования потерпевшей стороны возместить им моральный ущерб, отметив, что идет борьба «собак, кошек, соседей» за возможность получить деньги от артиста.

«Всю деревню хотят, чтоб признали потерпевшими, чтоб деньги вышибать с Ефремова. Если это нормальная семья, то между собой договорились бы, одного человека признали бы потерпевшим и сколько получили, поделили бы между собой. А они каждый бьется со своим адвокатом, чтоб его признали потерпевшим», — считает Пашаев.

Ранее 11 июля стало известно, что потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.

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