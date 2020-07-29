Тодоренко нашла работу на Украине после скандала из-за домашнего насилия

Телеведущая Регина Тодоренко нашла работу на Украине после скандала, который возник из-за ее слов о домашнем насилии. Как сообщает журнал Viva!, она стала вести передачу на радиостанции.

Тодоренко, которая вела множество выпусков передачи о поездках за рубеж «Орел и решка», стала ведущей рубрики о путешествиях. Она рассказала, что будет вести программу на украинском языке.

«Для меня работа на радио — это совершенно новый опыт! Я очень надеюсь, что мои знания и рекомендации пригодятся, когда границы снова будут открыты и мы снова сможем свободно перемещаться по миру», — подчеркнула Тодоренко.

По данным украинского интернет-издания «Телекритика», рубрика называется «Кралі в терміналі» («Красотки в терминале») и выходит на радиостанции Lux FM. Первый выпуск программы прошел 27 июля. Передачу она ведет в паре с ведущей Василисой Рядных.

Скандал с Тодоренко произошел в апреле после ее интервью Peopletalk на YouTube. Ведущая посчитала, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Позднее она извинилась за свои слова. Пользователи сети затравили Тодоренко за это высказывание, посчитав, что ей нельзя обвинять жертв. Журнал Glamour вскоре лишил Тодоренко звания «Женщина года», а компании начали разрывать с блогершей рекламные контракты.

Через несколько дней пользователи начали обсуждать, корректна ли такая реакция интернет-сообщества, и в итоге мнения разделились. Среди знаменитостей также не было единого мнения. Против агрессии в адрес Тодоренко выступили в том числе ведущие Иван Ургант и Ксения Собчак.