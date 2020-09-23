Решетова показала новый дом Тимати после расставания

Модель Анастасия Решетова в своем Instagram-аккаунте показала новый дом бывшего неофициального супруга. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) переехал в элитный ЖК «Снегири» в московском районе Раменки.

Стоимость апартаментов здесь начинается от 45 миллионов рублей, однако недвижимость все равно пользуется бешеным спросом. Тимати стал соседом телеведущей и певицы Ольги Бузовой. В 2019 году она приобрела в ЖК квартиру площадью 200 квадратных метров за 120 миллионов рублей.

Пара рассталась в сентябре 2020 года вскоре после рождения сына Ратмира. Тимати и первая вице-мисс России 2014 года Анастасия Решетова состояли в отношениях с 2015 года.

Рэпер оставил ей трехэтажный пентхаус, расположенный в высотном здании на улице Шаболовка. В апартаментах оборудована собственная терраса с выходом на крышу. Также Тимати намерен полностью обеспечивать сына.

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