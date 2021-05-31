Тимати впервые раскрыл подробности финала шоу «Холостяк»

Российский рэпер и бизнесмен Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) впервые поделился подробностями финала шоу «Холостяк». Артист публично обратился к одной из участниц, модели Алисе Грабовой, опубликовав большое письмо у себя в Instagram.

По словам Тимати, он так и не смог поверить в образ идеального человека, который создала Грабовая. «Алиса, я все три месяца как ребенок с азартом, пытался разгадать твой ребус и никак не мог. И знаешь, я в ту ночь финала его просто оставил..Я не смог поверить в образ идеального человека, так как убежден что таких просто нет», — рассуждает музыкант.

Юнусов также подчеркнул, что модель вдохновила его на написание «особенного и достаточно личного» произведения, такого же, как и она сама.

«Спасибо тебе за самое драгоценное, что ты смогла мне подарить, за свое время и те эмоции, которые мне довелось испытать», — поблагодарил участницу рэпер.

Накануне состоялся финал шоу «Холостяк», в котором Тимати отдал предпочтение другой модели Екатерине Сафаровой. Во время финального разговора музыкант подарил Алисе Грабовой песню, написанную специально для нее, а затем попрощался. Модель заплакала, когда села в машину, и заявила: «Когда-нибудь у меня будет свадьба, где не будут выбирать между мной и еще кем-то».

В апреле рэпер раскрыл подробности раздела имущества после расставания с бывшей девушкой, фотомоделью Анастасией Решетовой. Тимати рассказал, что домашние животные после расставания достались Решетовой. «Я псих что ли, делить котов. Да и сын играет», — отметил Тимати. Вместе с кошками он оставил экс-возлюбленной жилье в центре Москвы, где модель в настоящее время проживает с рожденным от Юнусова сыном Ратмиром.