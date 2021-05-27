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Анастасия Решетова разозлила подписчиков неумелым фотошопом

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Анастасия Решетова
Анастасия Решетова
Фото: @volkonskaya.reshetova

Российская фотомодель, бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась новым фотографиями и вывела из себя подписчиков. Соответствующие снимки и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

25-летняя манекенщица снялась в облегающем белом лонгсливе, кожаных брюках бренда Fantome и босоножках. Ее образ дополнили чокер и несколько колец. На размещенных кадрах знаменитость позирует, опираясь о стену. «Ты думаешь обо мне по ночам, когда не можешь уснуть?» — подписала она публикацию, которая набрала 89 тысяч лайков.

Поклонников модели разозлил пост Решетовой, и они обвинили ее в неумелом фотошопе. «По-мусульмански», «Зачем такие губища?», «Вечно взглядом куда-то в сторону с незакрытым ртом», «Еще больше фотошопа», «С корсетом у всех талия — аномалия», «Тимати уже забыл тебя», — высказывались фанаты.

Ранее, в марте, Решетова оправдалась за разное лицо на фото и видео. Зрители раскритиковали внешний вид манекенщицы на отрывке из передачи «Ты — топ-модель». Знаменитость объяснила подписчикам, что выглядит в ролике хуже, чем на фотографиях, из-за плохого самочувствия во время съемок первых эпизодов шоу.

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