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Решетову упрекнули в отсутствии вкуса из-за фото в мини-юбке

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Фото: @volkonskaya.reshetova

Российская фотомодель, бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова снялась в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Кадр и обсуждения появились на ее странице в Instagram.

На размещенном снимке 25-летняя знаменитость запечатлена в полный рост возле белой стены. На ней — черное мини-платье с разрезом на бедре и отделкой в виде стразов, перчатки и остроносые сапоги на каблуках такого же цвета, а также массивное серебристое колье. «А я уже и забыла, что такое длина мини», — подписала она пост, который набрал более 140 тысяч лайков.

Подписчики принялись обсуждать образ Решетовой в комментариях. Одни упрекнули фотомодель за отсутствие модного вкуса: «В такой юбчонке не помолишься», «Ужас, безвкусица», «Почему с таким количеством денег нельзя одеться красиво? Образы прям фу», «Вульгарно это смотрится», «Вкуса нет совершенно».

Другие, напротив, похвалили знаменитость: «Не надо забывать, таким ногам нужно мини», «Роковая женщина! Красотка», «Ноги шикарные», «Красоточка! Не слушай никого, ты прекрасна», «Наконец что-то не закрытое, какая красивая фигура».

Ранее в марте Анастасия Решетова оправдалась за разное лицо на фото и видео. Зрители раскритиковали внешний вид манекенщицы на отрывке из передачи «Ты — топ-модель». Знаменитость объяснила подписчикам, что выглядит в ролике хуже, чем на фотографиях, из-за плохого самочувствия во время съемок первых эпизодов шоу.

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