Решетову обвинили в воровстве идей у Ким Кардашьян из-за ее бренда нижнего белья

Российская фотомодель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова объявила о запуске собственного бренда нижнего белья и получила обвинения в воровстве идей у телезвезды Ким Кардашьян-Уэст. Соответствующие комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

25-летняя знаменитость опубликовала рекламный ролик, в котором показала будущий логотип марки Geisha. На размещенных кадрах Решетова позирует при красном освещении в халате гейши черного цвета. «Мой новый проект. Открытие скоро», — подписала манекенщица публикацию, которая набрала 238 тысяч просмотров.

Пост фотомодели возмутил ее подписчиков. Так, одни обвинили ее в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением — прим. «Ленты.ру»). «Культурная апроприация в России еще, видимо, не тема», «Ваш образ — это пародия на гейшу, что бестактно», «Надеюсь, ты здесь не гейша, а летучая мышь», — писали фанаты.

В то же время другие пользователи раскритиковали внешний вид Решетовой и посчитали, что она украла идею бизнеса у предпринимательницы Ким Кардашьян-Уэст, которая владеет брендом нижнего белья Skims. «Типо Skims?», «Салоны красоты, трусы. Попробуйте что-нибудь значимое в этой жизни сделать», «Все по сценарию Самойловой и Джигана», «Какая ты пошлая», «А когда Ким назвала свой бренд Kimono, она получила волну хейта», — комментировали юзеры.

В январе изменения во внешности Анастасии Решетовой удивили поклонников. Она снялась на фоне стены в черном кожаном пиджаке и юбке такого же цвета. При этом на ее лицо нанесен макияж в коричневых тонах. Фанаты не узнали модель и раскритиковали ее за фотошоп и обилие мейкапа.