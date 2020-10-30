Бывшая возлюбленная Тимати станет телеведущей

Модель и бывшая неофициальная супруга рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Анастасия Решетова станет ведущей телеканала ТНТ. Об этом пишет StarHit.

По информации издания, телеканал ТНТ на своей презентации представил новый проект о модельном бизнесе «Ты — Топ-модель», аналог западного реалити-шоу America’s Next Top Model. В качестве ведущей российской версии программы заявлена Анастасия Решетова.

«Это шоу о том, что устаревшие стандарты и правила можно изменить. Индустрии высокой моды в России нет. Нас это не устраивает, поэтому мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене», — рассказала бывшая возлюбленная рэпера.

Соведущими Решетовой будут стилист Гоша Карцев и шоумен Александр Гудков. В ходе телепроекта жюри будут выбирать среди его участниц самую амбициозную и талантливую девушку. Победительница выиграет три миллиона рублей и получит возможность поработать во влиятельном модельном агентстве.

Анастасия Решетова и Тимати расстались в сентябре 2020 года вскоре после рождения сына Ратмира. Рэпер и первая вице-мисс России 2014 года состояли в отношениях с 2015 года.

Ранее стало известно, что Тимати будет главным участником восьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. Выход первых выпусков запланирован весной 2021 года.