Решетова решила избавиться от элитной квартиры в Москве

Бывшая неофициальная супруга российского хип-хоп-исполнителя Тимати (Тимур Юнусов) Анастасия Решетова решила избавиться от элитной квартиры «в одном из лучших ЖК Москвы». Об этом модель сообщила в сторис в своем Instagram.

Отвечая на вопросы подписчиков, Решетова рассказала, что обзавестись собственной недвижимостью было для нее «целью 2020 года после родов». В итоге в 2019 году модели удалось самостоятельно заработать на жилье площадью 100 квадратных метров.

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«Сейчас я ее продаю, так как осознала, что отбить вложения получится очень и очень не скоро... Поэтому лучше куплю себе что-то прикольное для жизни. Чтобы и Ратику, и маме было комфортно», — поделилась Анастасия.

После расставания с Тимати Решетовой достался трехэтажный пентхаус в одной из высоток на Шаболовке, где семья раньше жила вместе. Однако источники, близкие к паре, утверждают, что модель не является собственницей жилплощади. По документам апартаменты принадлежат сыну Тимати Ратмиру, которому недавно исполнился год.

Сам рэпер переехал в элитный ЖК «Снегири» в районе Раменки. Стоимость недвижимости здесь начинается от 45 миллионов рублей, однако она все равно пользуется бешеным спросом.

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