Тимати захотел отвоевать свое сценическое имя у лейбла Black Star

Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати (Тимур Юнусов) пытается отвоевать свой псевдоним. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняется, все права на торговые марки «Тимати» и Timati by Timati остались у лейбла, и за использование сценического имени артист вынужден платить. Чтобы «вернуть» себе имя, рэпер решил зарегистрировать марку «Тимати Timati» в сфере автобизнеса, ремонта машин, медицины и одежды. Утверждается, что даже таких незначительных изменений ему должно хватить на запуск нового бренда.

Ранее бывшая неофициальная супруга Тимати Анастасия Решетова сообщила подписчикам, что хочет избавиться от элитной квартиры «в одном из лучших ЖК Москвы». Модель призналась, что мечтала обзавестись недвижимостью и смогла самостоятельно заработать на жилье площадью 100 квадратных метров в 2019 году.

Рэпер сообщил об уходе с собственного лейбла Black Star в июле 2020 года. Тогда артист заявил, что становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками». При этом он сохранил учредительские доли в бургерных, картингах и автомойках Black Star и стал единственным владельцем парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров того же бренда.