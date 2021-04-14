Фото Анастасии Решетовой в парандже вывело из себя ее фанатов

Российская фотомодель, бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова сфотографировалась в мусульманском наряде и вывела из себя фанатов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

25-летняя знаменитость опубликовала кадр, на котором она позирует на фоне мечети. Ее запечатлели в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черной парандже. Ее образ дополнил нюдовый макияж.

В описании к посту манекенщица поздравила подписчиков с наступлением священного месяца Рамадан, который начался у российских мусульман в ночь на 13 апреля. Во время Рамадана в течение светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешено после заката и до восхода солнца.

Поклонников Решетовой разозлила ее публикация, о чем они принялись писать в комментариях. «Настя, но вы же не мусульманка», «Ни разу не видела, чтобы мусульмане поздравляли православных», «Смешно, когда звезды надевают мусульманский наряд, когда на половине фото они голые. Не стыдно надевать такую одежду?», «Сначала постим обнаженные снимки, а потом надеваем паранджу. Либо крестик сними, либо трусы надень», — высказывались пользователи.

В марте Анастасия Решетова обвинила Ким Кардашьян в плагиате. Бизнесвумен разместила в сторис коллаж, на котором она позирует в длинных сапогах и объемной куртке с камуфляжным принтом, а также белом топе и черном корсете. На втором кадре запечатлена Кардашьян в платье и обуви с таким же рисунком.