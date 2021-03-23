Анастасия Решетова обвинила Ким Кардашьян в плагиате

Российская фотомодель, бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова обвинила телезвезду Ким Кардашьян в плагиате ее наряда. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram.

25-летняя Решетова опубликовала в сторис коллаж, на котором она позирует в длинных сапогах и объемной куртке с камуфляжным принтом, а также белом топе и черном корсете. На втором кадре запечатлена Кардашьян в платье и обуви с таким же рисунком.

В описании к снимку манекенщица отметила, что она вышла в свет в описанном образе 12 марта, а предпринимательница — 22 марта. «То платье я уже простила», — пошутила Решетова.

Ранее в марте Анастасия Решетова оправдалась за разное лицо на фото и видео. Зрители раскритиковали внешний вид манекенщицы на отрывке из передачи «Ты — топ-модель». Знаменитость объяснила подписчикам, что выглядит в ролике хуже, чем на фотографиях, из-за плохого самочувствия во время съемок первых эпизодов шоу.