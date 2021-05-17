Новый многомиллионный суперкар Тимати стал объектом споров в сети

Российский рэпер и предприниматель Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) показал новый многомиллионный автомобиль и вызвал споры в сети. Соответствующий ролик и комментарии появились на его странице в Instagram.

Музыкант опубликовал видео и показал спорткар Lamborghini Aventador SVJ матового серого цвета, кузов которого украшен голубыми вставками. На размещенных кадрах певец заходит в салон вместе с сыном Ратмиром. Бизнесмен также приобрел электромобиль для ребенка — точную копию своей новой машины.

Публикация знаменитости набрала больше шести миллионов просмотров и стала объектом обсуждений в комментариях. Так, одни пользователи восхитились покупкой рэпера: «Вау», «Правильно, детей надо баловать», «Шикарный автомобиль». В то же время другие подписчики обругали певца за чрезмерную трату денег. «Лучше бы Брянской области помог», «Понты», «Это за шоу "Холостяк" баблишко выплатили, и решил обновиться?», «Сплошные понты, сколько можно думать только о себе», «Для кого и для чего вы все это показываете? Модные и богатые?» — высказывались юзеры.

Известно, что цена аналогичного суперкара на портале «Авто.ру» составляет 39,7 миллиона рублей. «Одну на лето, вторую на вырост», — подписал пост Тимати.

В феврале телеведущая Настя Ивлеева раскрыла стоимость самой дорогой покупки в своей жизни. «Если говорить про траты в отношении себя, то это "Ламба" за 23 миллиона рублей», — сообщила звезда. Речь идет о Lamborghini Aventador, мощность которой составляет 740 лошадиных сил.