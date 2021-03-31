В России решили продать машину 1959 года за пять миллионов рублей

В России решили продать редкий BMW 600 за пять миллионов рублей. Объявление появилось на сервисе «Авто.ру».

Речь идет о раритетном бежевом автомобиле 1959 года выпуска. Согласно описанию, на реставрацию ретрокара ушло два года и полторы тысячи часов. «Восстановлен двигатель, установлены новые подшипники, поршни и многое другое. Новый жгут проводов, все новые тормозные магистрали, все новые резиновые детали», — говорится в объявлении.

Кроме того, у машины есть редкое, по словам продавца из Москвы, дополнение: блокировка рычага переключения передач, а также оригинальные шины бренда Michelin. Салон BMW выполнен из винилового материала светлого оттенка. Пробег составляет 80 тысяч километров.

Ранее в марте стало известно, что Lamborghini LM002 как у главного героя «Бригады» продадут за десятки миллионов рублей. Речь идет о черном автомобиле 1990 года выпуска с красными кожаными сиденьями, полным приводом и механической коробкой передач. На таком Lamborghini ездил главный герой упомянутого фильма Саша Белый.