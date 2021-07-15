Оксана Самойлова лишилась имущества на два миллиона рублей из-за урагана в Москве

Российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова раскрыла стоимость имущества, которое испортилось из-за урагана в Москве. Сторис появились на ее странице в Instagram.

33-летняя знаменитость сняла ролик, в котором показала, как надутый высокий батут переворачивается во дворе ее дома из-за сильного ураганного ветра. По словам манекенщицы, помимо батута семья также лишилась беседки и гриля, которые не подлежат восстановлению.

Согласно информации из постов Самойловой, общая стоимость сломанных предметов составила два миллиона рублей. «Все сломалось», — пожаловалась предпринимательница в сторис, написав также цены испорченного имущества.

Ранее 15 июля синоптик предупредил россиян о новых сюрпризах погоды. По словам Александра Шувалова, местами будет достаточно большое количество осадков с интенсивностью до 50 миллиметров в час, локально также стоит ожидать град и шквалистое усиление ветра.

В мае появилась информация о том, что Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро в неделю. Знаменитость рассказала, что в рамках отдыха на судне предусмотрены путешествия по атоллам с акулами, дельфинами, китами, мантами, а также в стоимость аренды включены ужины и обеды на необитаемых островах.