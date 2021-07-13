Оксана Самойлова разочаровала подписчиков чересчур откровенными фото

Российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась серией откровенных снимков и разочаровала поклонников. Фотографии появились на странице в Instagram.

На первом изображении 33-летняя знаменитость позирует с уложенными волнами волосами боком к фотографу в бежевом комплекте нижнего белья, состоящего из трусов и топа. Помимо этого, ее запечатлели в плавках и кроп-топе, который оголяет ее грудь, с серьгами-кольцами. Ее также сфотографировали в слитном купальнике с глубоким декольте и разрезами по бокам.

«Многие скажут, что маме четверых детей так нельзя, но я себе все разрешила», — подписала Самойлова пост, который набрал больше миллиона лайков. Подписчики не оценили новую публикацию предпринимательницы и принялись критиковать ее в комментариях. «Женщине с детьми, наверное, нужно быть более скромной», «Джига-то куда смотрит? Жена тут всему миру свои достоинства показывает», «Вашим детям нормально такое видеть?», «Зачем так себя всем показывать, у вас есть муж, и только он должен видеть вас такой», — высказывались они.

В мае появилась информация о том, что Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро в неделю. Знаменитость рассказала, что в рамках отдыха на судне предусмотрены путешествия по атоллам с акулами, дельфинами, китами, мантами, а также в стоимость аренды включены ужины и обеды на необитаемых островах.