Оксана Самойлова решила уменьшить губы и получила отек

Российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова решила уменьшить губы, однако получила отек после инъекции. Фото с распухшими губами она выложила в Instagram.

«Шикарные губы. Не зря я боялась на это идти, чувствовала, что так будет. У меня адская реакция на лекарство! Всем слабонервным лучше не смотреть, потому что это реально жесть!» — предупредила подписчиков Самойлова. Она также уточнила, что отек временный и спадает через несколько часов после процедуры.

Модель также призналась, что хотела шокировать домашних своим внешним видом, но отек успел частично сойти, пока девушка была в дороге. В скором времени 33-летняя знаменитость вновь планирует изменить внешний вид губ.

Лонгидаза — это инъекции, используемые в косметологии и дерматологии для уменьшения воспаления.

Ранее пластический хирург Данил Лупин рассказал, на какие пластические операции чаще всего тратят деньги россиянки. По его словам, девушки редко идут на кардинальные перемены, однако часто просят сделать черты лица, как у знаменитостей. Например, популярностью пользуется форма губ Оксаны Самойловой.