Пластический хирург назвал популярные для подражания черты лица звезд

Россиянки не склонны полностью менять внешность, чтобы подражать той или иной звезде, однако некоторые черты лица они пытаются копировать и для этого прибегают к операциям. Популярные для подражания особенности знаменитостей в интервью с изданием StarHit назвал пластический хирург Данил Лупин.

«Многие девушки хотят губы как у [модели] Оксаны Самойловой. Я изучил их форму — они действительно имеют красивую форму бантика. (...) Что касается глаз, то разрез и миндалевидную форму обычно хотят как у [актрисы] Кристины Асмус», — рассказал врач, добавив, что форма губ Самойловой смотрится органично с другими чертами ее лица.

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Кроме того, пациенток привлекают впалые щеки актрисы Юлии Снигирь, а также овал лица и шея актрисы Равшаны Курковой. При этом, по словам Лупина, многие россиянки считают своим идеалом внешность артистки Светланы Ходченковой, особенно им нравятся миндалевидные глаза и вздернутые брови.

Что касается фигуры, здесь чаще обращают внимание на актрису Марию Горбань и певицу Ани Лорак. При этом хирург призвал россиянок не следовать стандартам красоты и сохранять свои особенности. «Каждый человек по-своему прекрасен, нужно просто это увидеть и в случае чего найти для себя хорошего косметолога или пластического хирурга, который будет с вами на одной волне», — подытожил Лупин.

Ранее пластический хирург Риккардо Фрати раскрыл причину одинаковых женских лиц в Instagram. По его словам, в современном обществе сформировались определенные типажи внешности, которым хотят соответствовать женщины.