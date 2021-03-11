Мужчина проиграл спор и вставил в грудь силиконовые импланты

Колумбийский блогер и модель проиграл спор своему сводному брату и вставил в грудь силиконовые импланты. Об этом сообщает Odditycentral.

Популярный в соцсетях манекенщик Еферсон Коссио (Yeferson Cossio) заключил пари с родственником, согласно которому в течение определенного времени он должен был набрать три миллиона подписчиков в Instagram. В случае проигрыша мужчина обязывался увеличить грудь у пластического хирурга, а если ему удается победить — процедуру должен перенести его брат Джоан Лопес (Jhoan Lopez).

В итоге Коссио проспорил Лопесу и лег под нож. «Меня это не беспокоит. Я пообщался с хирургом, и мне объяснили, что операция не повредит мои грудные мышцы. Я буду ходить с имплантами три дня, а затем их извлекут. Шрам будет совсем маленький и едва заметный благодаря моим татуировкам», — поделился колумбиец.

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Однако вскоре после процедуры блогер набрал установленное число подписчиков. Тогда Лопес решил поддержать брата и также вживил в грудь импланты. Мужчины вместе снялись для соцсетей в бюстгальтерах, демонстрируя аудитории результаты операции.

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