Российская блогерша покрылась прыщами от косметики Оксаны Самойловой

@raya.ro / Tikok

Российская блогерша воспользовалась уходовой косметикой бренда супруги рэпера Джигана Оксаны Самойловой и столкнулась с негативными последствиями. Ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

Рая Рогозина, на которую подписаны 52 тысячи пользователей, опубликовала видео, рассказав, что после десяти дней применения средств из набора марки Sammy Beauty на ее лице появилась угревая сыпь. На размещенных кадрах видно, что кожа девушки покраснела и покрылась подкожными и воспалившимися прыщами.

Рогозина отметила, что для улучшения состояния кожи ей пришлось несколько раз посетить косметолога, процедуры которой обошлись в 7200 рублей. Помимо этого, блогерше необходимо было приобрести мази в аптеке общей стоимостью около 2,5 тысячи рублей.

По словам пользовательницы, в общей сложности лечение угревой сыпи стоило ей больше 10 тысяч рублей, что в два раза превышает цену набора уходовых средств Sammy Beauty. В публикация Рогозина порекомендовала подписчикам не покупать косметику жены Джигана, чтобы избежать проблем с кожей.

В октябре 2020 года Оксану Самойлову обвинили во лжи клиентам. Выяснилось, что продукция Sammy Beauty имеет схожий состав с косметикой российской компании Mixit. При этом средства производства марки Самойловой стоят в два раза дороже, чем у Mixit. Кроме того, оказалось, что косметика Sammy Beauty изготавливается в том же месте, где и продукция Mixit, — в подмосковной Апрелевке.

Позже, в январе, Самойлова заявила о своем намерении подать в суд на блогеров, которые раскритиковали продукцию ее косметического бренда. Известно, что представители марки направили письма с претензией блогерам Кате Конасовой, Наталине Муа и Марку Кауфману.