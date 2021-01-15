Оксана Самойлова подаст в суд на обругавших ее косметический бренд блогеров

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова заявила о своем намерении подать в суд на блогеров, обругавших продукцию ее косметического бренда Sammy Beauty. Информация появилась на YouTube-канале пользовательницы Кати Конасовой.

Конасова рассказала, что попала в число блогеров, которые получили претензии от представителей марки. Согласно письму, на своем канале девушка изложила недостоверную информацию о документации, производстве и продукции Sammy Beauty. В результате сотрудники бренда потребовали от нее удалить разоблачающие ролики и опубликовать опровержение и пригрозили, что в противном случае ее ждет судебное разбирательство.

Отмечается, что, помимо Кати Конасовой, юристы также отправили претензии другим популярным бьюти-блогерам, например, Наталине Муа и Марку Кауфману.

В сентябре 2020 года Оксану Самойлову обругали за сходство дизайна упаковок Sammy Beauty с фирменными контейнерами компании Kylie Skin. Поклонники бизнесвумен подняли Самойлову на смех в комментариях.

Несмотря на критику со стороны покупателей, в сторис на своей странице в Instagram основательница бренда заявила, что ей все равно на схожесть дизайна косметики Sammy Beauty с упаковками других марок, в том числе Kylie Cosmetics и Agent Provocateur. «Мне без разницы, на что он похож», — заключила она в постах, которые на данный момент удалены из ее аккаунта.

Позже, в октябре 2020 года, Самойлову также обвинили во лжи клиентам. Выяснилось, что продукция Sammy Beauty имеет схожий состав с косметикой российской компании Mixit. При этом средства производства марки Самойловой стоят в два раза дороже, чем у Mixit. Кроме того, оказалось, что косметика Sammy Beauty изготавливается в том же месте, где и продукция Mixit, а именно в подмосковном городе Апрелевке.