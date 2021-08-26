Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции

Жена Джигана Оксана Самойлова показала убранство яхты, на которой она отдыхает на Миконосе

Бизнесвумен Оксана Самойлова показала детали убранства яхты, на которой она проводит время с супругом, рэпером Джиганом. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте.

Известно, что 33-летняя предпринимательница отправилась с мужем на остров Миконос, Греция, чтобы отдохнуть в открытом море на роскошном судне. Самойлова опубликовала ролик, в котором прошлась по палубе и комнатам яхты, показывая подписчикам их интерьер.

Помимо шезлонгов, джакузи, барных стоек и обеденных столов на палубе она показала, что на борту есть гостиные с кожаными диванами и деревянными столами. «У нас очень большая лодка в этот раз», — похвасталась Самойлова фанатам.

В мае появилась информация о том, что Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро (5,2 миллиона рублей) в неделю. Знаменитость рассказала, что в рамках отдыха на судне предусмотрены путешествия по атоллам с акулами, дельфинами, китами, мантами, а также в стоимость аренды включены ужины и обеды на необитаемых островах.