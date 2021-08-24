Мать отказала себе в одежде из-за пристрастия 10-летнего сына к роскоши

Жительница Англии потратила тысячи фунтов стерлингов на роскошный стиль и развлечения своего 10-летнего ребенка. Об этом сообщает The Sun.

39-летняя Дорис Рассел (Doris Russell) из города Уимборн-Минстер, графство Дорсет, объяснила, что ее сын Чарли (Charlie) привык наряжаться исключительно в одежду люксовых брендов и отказывается ходить в школу в вещах из масс-маркета. В гардеробе мальчика есть пальто Tommy Hilfiger стоимостью 120 фунтов стерлингов (почти 12 тысяч рублей), кроссовки Nike Airforce 1, купленные по той же цене, и нижнее белье Calvin Klein за 80 фунтов стерлингов (восемь тысяч рублей).

«Он никогда в жизни не наденет на урок физкультуры обычную дешевую форму, как другие дети. Он соглашается только на Adidas или Nike. Ежегодно мы покупаем несколько пар обуви этих фирм. Я счастлива, что мой второй сын носит одежду Primark и не заботится о том, как он выглядит. Это большое облегчение», — поделилась Рассел. В материале указано, что зарплата женщины составляет 25 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей) в год, а ее супруга Дэниела — 30 тысяч фунтов стерлингов (3 миллиона рублей) в год.

В то же время женщина одобряет пристрастие сына к дорогим покупкам, отказывая себе в одежде и косметических процедурах. «Я не помню, когда в последний раз покупала себе новый наряд, а если и покупала, то что-то очень дешевое. В парикмахерской я не была уже целый год, — призналась она, — Чарли, напротив, посещает салоны красоты каждый месяц и доверяет свой образ одному единственному мастеру. Каждый визит обходится нам в 16 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей). Но я рада пойти на эти жертвы, я усердно работаю и трачу деньги так, как мне нравится».

Помимо этого, ребенок является поклонником дорогой техники, и мать «с удовольствием» покупает ему дорогие смартфоны и компьютеры.

Отмечается, что благодаря интересу к моде и поддержке родителей Чарли неоднократно участвовал в рекламных съемках известных брендов.

В июле российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова подготовила в день рождения дочери Ариэлы сюрприз, состоящий из трех частей. Сперва мать и дочь отправились в бутик французского модного дома Louis Vuitton, где девочка выбрала свою первую сумку люксового бренда. Затем знаменитость показала на видео, как они с Ариэлой заселяются в президентский люкс отеля Four Seasons с видом на Кремль. Наконец, девочка провела три часа в роскошном спа-комплексе.