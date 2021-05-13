Ребенок вызвал полицию в салон красоты из-за неудачной стрижки

Житель городского округа Аньшунь, Китай, остался недоволен стрижкой мастера и вызвал полицию в салон красоты. Об этом сообщает Global Times.

По информации издания, в местной социальной сети Sina Weibo появилось видео, на котором девятилетний клиент парикмахерской смотрит на себя в зеркало и плачет, проводя руками по волосам. Выяснилось, что мальчику не понравилась новая стрижка, и он обратился к полицейским за помощью.

Сестра героя ролика рассказала журналистам, что ее брат всегда серьезно относился к своей прическе. По ее словам, он позвонил сотрудникам правоохранительных органов, когда увидел «неприемлемый результат работы мастера».

На последних кадрах размещенного видео рядом с салоном красоты стоит полицейский автомобиль. Неизвестно, какие действия были предприняты работниками органов правопорядка и понесли ли родители ребенка наказание за ложный вызов.

Пользователи соцсети поддержали китайца в комментариях под публикацией, поскольку также не оценили его новую стрижку. «Он сделал то, что мы все хотели сделать, но боялись», «В некоторых парикмахерских действительно такие мастера, что хочется кого-то ударить», «На самом деле сейчас многие мастера плохо справляются со своей работой, пытаясь заработать», «Да, у него действительно был повод поплакать», — писали зрители.

Ранее в апреле посетительница салона красоты принялась красить свои волосы самостоятельно и озадачила парикмахера. Стилист Хейли Денкер (Hailey Denker) засняла клиентку, которая украдкой решила нанести дополнительный слой краски на свои пряди. Поведение женщины вызвало негодование у юзеров.