Клиентка салона красоты начала красить волосы самостоятельно и озадачила мастера

Посетительница салона красоты начала красить свои волосы самостоятельно и озадачила парикмахера. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Стилист Хейли Денкер (Hailey Denker) показала на видео клиентку, которая украдкой решила нанести дополнительный слой краски на свои пряди. На кадрах видно, что у корней волос девушки закреплена фольга, которую накладывают с целью осветления или создания эффектов и бликов. «Когда ваш клиент думает, что осветлителя под фольгой будет недостаточно», — пошутила мастер. Публикация стала вирусной и набрала более 900 тысяч просмотров и почти 53 тысячи лайков.

Поведение женщины вызвало негодование у пользователей соцсети, и они принялись писать об этом в комментариях. «Будь я на вашем месте, я бы никогда больше не сделала ей прическу», «Я даже не удивлена, однажды клиентка схватила мои ножницы и остригла себе волосы», «Надеюсь, таким образом она испортила себе цвет волос», «Мне стыдно за нее», «У меня отвисла челюсть от увиденного», — высказывались юзеры.

В декабре 2020 года россиянку заперли в салоне красоты за отказ платить за процедуры. Жительница Новосибирска посетила местный салон, чтобы сделать ботокс для волос и подстричь кончики. По словам клиентки, ее разочаровал полученный результат, и она заявила, что не намерена платить за процедуру. Тогда администратор салона заперла дверь, чтобы девушка не смогла покинуть заведение без оплаты, и вызвала охрану.