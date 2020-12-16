Россиянку заперли в салоне красоты за отказ платить за процедуры

Россиянка обвинила сотрудников салона красоты в том, что они сожгли и испортили ей волосы. Об этом стало известно «Комсомольской правде».

Жительница Новосибирска посетила местный салон, чтобы сделать ботокс для волос и подстричь кончики. Сперва девушка уточнила стоимость процедуры — она составляла 1900 рублей.

По словам клиентки, мастер расчесала ей волосы, подстригла их и вымыла голову. При этом, когда она начала наносить ботокс, девушка почувствовала дискомфорт. «Он начал жечь кожу, голова начала чесаться. Этот состав смыли, начали сушить волосы… А я вижу, что результата нет. Да и концы подстригли так, будто топором рубанули», — рассказала пострадавшая.

Результат разочаровал клиентку, и она заявила, что не намерена платить за процедуру. Тогда администратор салона заперла дверь, чтобы девушка не смогла покинуть заведение без оплаты, и вызвала охрану.

«Деньги пришлось заплатить — я просто растерялась. Хорошо, что полицию вызвали, потому что я написала заявление», — пояснила клиентка.

Чтобы предупредить о некачественных услугах, она оставила отзыв на портале «Фламп». В свою очередь представители салона красоты описали на том же сайте свою версию произошедшего конфликта. По словам сотрудников, они пытались найти контакт с недовольной клиенткой, однако девушка настаивала на своем.

Ранее в декабре неудачная новая прическа прославила девушку и сделала ее объектом шуток в сети. Анонимная клиентка салона красоты поделилась в интернете фото неудачной стрижки «лесенкой», которая была выполнена на ее темных волосах криво и неравномерно. Снимок стал вирусным и набрал около тысячи комментариев.