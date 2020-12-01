Неудачная новая стрижка прославила девушку и сделала ее объектом шуток в сети

В сети подняли на смех женщину, которая показала фото своей новой прически. На соответствующую публикацию на портале Reddit обратили внимание журналисты The Sun.

Анонимная клиентка салона красоты поделилась в интернете фотографией неудачной стрижки «лесенкой», которая была выполнена на ее темных волосах криво и неравномерно. «Я заплатила за эту стрижку 50 долларов (3 815 рублей)», — гласила подпись под публикацией.

Снимок стал вирусным, набрал около тысячи комментариев и прославил автора. «Боже! Если это произошло за последние сутки, то стилисты должны вернуть вам деньги или исправить работу», «Вот почему нельзя засыпать на вечеринках», «Похоже, волосы кто-то отгрыз зубами», «Боюсь, что если стилист возьмется исправить прическу, девушке придется носить парик», — высказывались пользователи сети.

В ноябре российский парикмахер Игорь Хонин назвал разницу между хорошим и плохим мастером. Он считает, что многочисленные награды и дипломы не являются гарантом качественного выполнения окрашивания и стрижки волос. По словам стилиста, отличительная черта опытного мастера — его страница в Instagram. Если в аккаунте опубликованы примеры хороших работ, это значит, что он тратит на свое развитие много денег и сил. Кроме того, в работе парикмахера важно внимательное отношение к клиенту.